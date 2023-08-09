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Spor
AA 09.08.2023 17:42

Yeni kurulan Dünya Boks Federasyonunun ilk 6 üyesi açıklandı

Boksun küresel yönetim organı olma iddiasıyla kurulan Dünya Boks Federasyonuna (World Boxing), aralarında ABD'nin de bulunduğu 6 ulusal federasyon üye oldu.

Yeni kurulan Dünya Boks Federasyonunun ilk 6 üyesi açıklandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama yönündeki kararı sonrası gözlerin çevrildiği World Boxing (WB), ilk üyelerini duyurdu.

İlk üye ülkeler

WB'nin internet sitesindeki açıklamada; ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Hollanda, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın boks federasyonlarının aralarına katıldığı belirtildi.

Alternatif bir oluşum olarak nisan ayında kurulan WB, henüz IOC tarafından tanınmıyor.

IOC İcra Kurulu; yönetim, maliye ve etik alanlarındaki reformları tamamlayamadığı gerekçesiyle haziran ayında IBA'yı tanımama kararı almıştı.

Hakemlik sistemi ve Rus enerji şirketi Gazprom'a olan mali bağımlılık gibi konularda duyduğu endişeler de IOC'nin, Rus Umar Kremlev'in başkanlığını üstlendiği IBA hakkındaki kararında etkili olmuştu.

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