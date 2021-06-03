Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak
[Fotoğraf: Reuters]
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.
"Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır."
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