UEFA Temyiz Kurulu'nun, İspanya'nın başkenti Madrid'deki yerel mahkemenin kararına istinaden Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etmesi sonrası UEFA yeni bir girişimde bulundu.

"UEFA tüm adımları atmaya devam edecektir"

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yönetmeliğe, AB hukukuna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve İsviçre hukukuna her daim bağlı olunduğu vurgulandı.

"UEFA, sözde Süper Lig projesine ilişkin yargı mecralarındaki duruşundan emindir ve savunmasına devam edecektir. UEFA, Madrid'deki mahkemenin yargı yetkisini tanımamasına rağmen dava boyunca her zaman iyi niyetle hareket etmiştir. Dava sürecinde önemli usulsüzlükler olduğuna inanan UEFA, Madrid'deki mahkemenin yargıcının reddi talebinde bulunmuştur. Ayrıca yerel mahkemenin kararına ilişkin Madrid'deki üst mahkemeye de itiraz edilecektir. UEFA, kendi, üyeleri ve tüm futbol paydaşlarının çıkarlarını korumak için ulusal ve AB yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir."

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, nisan ayında ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Barcelona, Juventus ve Real Madrid haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

Girişime desteğini sürdüren kulüpler konuyu yargıya taşımıştı. 17. Madrid Ticaret Mahkemesi de temmuz ayında UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptaline hükmetmişti.