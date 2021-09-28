Fenerbahçe'de Min-Jae Kim, güvenilir görüntüsüyle teknik direktör Vitor Pereira’nın vazgeçemediği isim oldu.

Sezon başında transfer edilen Güney Koreli stoper, üçlü savunmada birlikte görev aldığı Szalai ile uyumlu bir görüntü sergiledi. İki futbolcu, ileri yaptığı sürpriz çıkışlarla da hücuma destek veriyor.

2-1 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında, 7 hava topunun 5'ini kazanan Min-Jae Kim, yüksek pas isabetiyle oynadı.

İkili, uyumlu görüntülerini sosyal medya mesajlarıyla da destekledi. Szalai, Kim için ‘Makine' tabirini kullandı; Kim de Szalai'ye ‘Duvar' benzetmesiyle karşılık verdi.

İkilinin maçlarını birçok kulüpten gözlemci takip ederken şimdiden Avrupa’dan talipler Fenerbahçe’nin nabzını yoklamaya başladı.

Min-Jae Kim ve Szalai'nin güçlü görüntüsü sezonun şimdiye kadarki bölümünde yanlarında oynayan Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak’ın da formunu yukarıya çekti.

Diğer yandan Güney Kore basını, “Kim, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı” ve “Kim'in formu galibiyette önemli rol oynadı” başlıklarını attı.