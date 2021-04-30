Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun, yarı final ilk ayağındaki karşılaşmalar tamamlandı.

İspanya temsilcisi Villarreal, İngiltere'nin Arsenal takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Manu Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73. dakikada gole çeviren Nicolas Pepe, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'de 57. dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80. dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Manchester United ikinci yarıda açıldı

Diğer yarı final müsabakasında, İngiltere ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.

Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75. dakikada Paul Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.