Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört belli oldu
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda çeyrek final rövanş maçları oynandı. Leicester City, Roma, Feyenoord ve Olimpik Marsilya takımları yarı finale çıktı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, İngiltere'nin Leicester City, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Feyenoord ve Fransa'nın Olimpik Marsilya takımları, yarı finale çıktı.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma, grupta ve çeyrek final ilk maçında olmak üzere iki kez yenildiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0'lık farklı skorla geçti.
Olimpik Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının 1-0 kazandığı PAOK maçının 72. dakikasında oyuna girdi.
İlk maçların 28 Nisan, rövanş mücadelelerinin ise 5 Mayıs'ta oynanacağı yarı finalde, Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşmeleri gerçekleşti.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi FIFA
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