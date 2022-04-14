Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman, çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Fenerbahçe Göztepe Süper Lig
Son Haberler
- 22:33
- 22:24
- 21:53
- 22:35
- 21:58
Sıradaki Haber
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz