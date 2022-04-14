Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Etiketler: Trabzonspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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