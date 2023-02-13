Udinese Kulübünün internet sitesinden duyurduğu açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremin yol açtığı büyük trajedinin ardından Udinese Calcio, depremden etkilenen iki ülkeye yardım etmek için gerekli fonların toplanmasına aktif biçimde katılmak istiyor. Kulüp, bu konuda gerekli işlemleri oyuncusu Tolgay Arslan sayesinde hemen başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Bir internet sitesi üzerinden dün başlatılan açık artırma usulü satış işleminin 18 Şubat'a kadar süreceği ve elde edilen gelirin Tolgay Arslan'ın yönlendirmesiyle sivil toplum kuruluşu Ahbap'a bağışlanacağı belirtildi.

Açık artırma usulü satışa çıkarılacak formaların Udinese'nin ligin 22. haftasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldığı maçta giyilen formalar olduğu ayrıca tüm oyuncular tarafından imzalanmış bir formanın da açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Udinese Calcio, tüm siyah-beyazlı taraftarların geniş katılımını umuyor. Hayatlarını, dostlarını, ailelerini ve evlerini kaybetmiş bu insanlara yardım için her birimize ihtiyacımız var. Onlara sırtımızı dönmeyelim." ifadeleri yer aldı.