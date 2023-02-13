Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Enkazda buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim ettiler
[Fotograf: DHA]
Kütahya'dan Hatay'a desteğe giden maden işçileri, enkazdan onlarca kişiyi kurtarırken, buldukları para ve değerli eşyaları da güvenlik güçlerine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’a, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden desteğe giden maden işçileri, katıldıkları arama- kurtarma çalışmalarında onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Madenciler, çalışmalar sırasında enkazda buldukları para, altın ve değerli eşyaları da toplayarak güvenlik güçlerine tutanak karşılığı teslim etti.
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