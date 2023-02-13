Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’a, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden desteğe giden maden işçileri, katıldıkları arama- kurtarma çalışmalarında onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Madenciler, çalışmalar sırasında enkazda buldukları para, altın ve değerli eşyaları da toplayarak güvenlik güçlerine tutanak karşılığı teslim etti.