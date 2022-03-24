Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Estadio do Dragao.

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Portekiz'de ise COVID-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

TRT 1 ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmayı ayrıca TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz..

Maçın 21 kişilik kadorusu

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin.

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu.

F​orvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun.