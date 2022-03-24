Türkiye'nin rakibi Portekiz... İşte 11'ler
Futbolda milli heyecan yaşanıyor. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte karşılaşmanın 11'leri...
Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.
11'LER BELLİ OLDU
Stat: Estadio do Dragao.
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Portekiz'de ise COVID-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.
TRT 1 ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmayı ayrıca TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz..
Maçın 21 kişilik kadorusu
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin.
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu.
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun.