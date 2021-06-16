Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

Kaşılaşmaya dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü ev sahipliği yapacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi 32 bine yakın taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

Turnuvanın açılış mücadelesinde İtalya'ya karşı talihsiz bir yenilgi alan ay yıldızlılar, bu maçı kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Müsabaka öncesinde millilerde sakat oyuncu bulunmuyor.

Galler ise ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandab grubun diğer maçında saat 22.00'de İtalya İsviçre ile karşılaşacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. O mücadeleye de Bakü Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

11'ler belli oldu

Stat: Bakü Olimpiyat Stadyumu.

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

Galler: Danny Ward, Ben Davies, Joe Rodon, Chris Mepham, Joe Allen, Aaron Ramsey, Connor Roberts, Joseff Morrell, Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore.