Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı 19 madalya ile tamamladı. Milli takım genel klasmanda Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentindeki organizasyonda milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Tekvando
Altın: Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emre Kutalmış Ateşli ( 87 kilo).
Gümüş: Emine Gögebakan (46 kilo), Görkem Polat (54 kilo).
Bronz: Nafia Kuş ( 73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo).
Para Tekvando
Altın: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Gamze Gürdal (K44 57kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo) Mahmut Bozteke (K44 63 kilo)
Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Seçil Er (K44 65 kilo), Mehmet Sami Saraç (K44 80 kilo).
Bronz: Oktay Atalay (K44 80 kilo).
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