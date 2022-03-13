Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Finale çıkan milli sporculardan Emrah Ormanoğlu, Fransız rakibi Khamzat Timurovitch Arsamerzouev'i 4-1, Feyzullah Aktürk ise Alman rakibi Joshua David Philip Morodion'u 10-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Öte yandan, 74 kiloda İsmet Çiftçi, 86 kiloda Emre Çiftçi ve 125 kiloda da Adil Mısırcı bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu.