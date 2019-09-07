Türkiye-Polonya maçı TRT Spor'da07 Eylül 2019 Cumartesi 08:46 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:51
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final zamanı. Filenin Sultanları bugün Polonya karşısında final vizesi arayacak. Dev mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselecek takımlar bugün belli olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, final bileti için Polonya ile karşı karşıya gelecek.
A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde C Grubu'nu set kaybetmeden, namağlup lider tamamlayan Hollanda ile karşılaşan milliler, mücadeleyi 3-0'lık net skorla kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.
Polonya ise B Grubunu ikinci sırada tamamladı. Ardından İspanya ve Almanya'yı eleyen Polonya, yarı finalde rakibimiz oldu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak kritik Türkiye-Polonya maçı, bugün 19.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele TRT Spor ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor