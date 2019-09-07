2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselecek takımlar bugün belli olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, final bileti için Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde C Grubu'nu set kaybetmeden, namağlup lider tamamlayan Hollanda ile karşılaşan milliler, mücadeleyi 3-0'lık net skorla kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

Polonya ise B Grubunu ikinci sırada tamamladı. Ardından İspanya ve Almanya'yı eleyen Polonya, yarı finalde rakibimiz oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak kritik Türkiye-Polonya maçı, bugün 19.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele TRT Spor ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor