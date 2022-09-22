Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak.

Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Muhtemel 11: Uğurcan, Ferdi, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Tolga, Halil, Cengiz, Serdar Gürler, Serdar Dursun.

Aday kadro

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)

A Milli Takım'da hedef B Ligi'ne dönüş

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Stefan Kuntz ile 11. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 ve son maçında İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

2022'deki yedinci maç

Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki yedinci maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 6 maçta 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Milli takım, bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup ederken, beşinci maçında Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle yendi. Ay-yıldızlı ekip Litvanya'yı ise Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0'la geçti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Türkiye 609. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 609. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 331'i resmi, 277'si özel 608 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 265'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 824 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 608 karşılaşmanın 525'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 608 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Kuntz: Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin yarın oynayacağı Lüksemburg karşılaşması öncesinde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Ozan Kabak ile katıldı.

Basın toplantısına aday kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya yanıt vererek başlayan Alman teknik adam, "Öncelikle UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok fazla sayıda oyuncuyla çalışmayı denemek bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk. Kadro tercihi sebebim bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü ekibiyle izlediklerini aktaran Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz oyuncularla ilgili oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren biri. Sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alış-verişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."

Kuntz, sakatlığı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan Merih Demiral'ın da bugün takımla çalışacağını belirtti.

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek"

Göreve geldiğinden bu yana 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kuntz, "Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek. Bu temel görevim ve sorumluluğum. Çünkü burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez ama EURO 2024 elemelerine olur da gidemezsek ikinci bir şansımızı kazanarak, bunu cebimize koymak isterim. O yüzden en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, "Burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Espri anlayışıma çok alışkın değilsiniz. Ondan kaynaklı olmuştur. Orada birazcık iğneleyici bir dokundurma da yapmak istedim." açıklamasında bulundu.

Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçı

Stefan Kuntz, kasım ayında Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. Üç gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. Dört ya da 6 en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız. Nasıl performans gösterebilecekler onları izleme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda. Hazırlık maçı için görüşmelerimiz devam ediyor. İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep’te oynama planımız var. Bize de gelen maç teklifleri vardı. Latin Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika bölgesinden ama yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Avrupalı daha güçlü rakiplerle oynamak istedik."

Ozan Kabak: "İnşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız"

Milli futbolcu Ozan Kabak da grup maçlarını gol yemeden tamamlamak istediklerini belirterek, "İlk 4 maçı gol yemeden kazandık. İnşallah bu iki maçı da en iyi şekilde gol yemeden kazanırız." dedi.

Önce B Ligi'ne sonra A Ligi'ne çıkmak istediklerini anlatan Ozan, "Grup açıklanır açıklanmaz hocamız 6 galibiyet ve gol yemeden liderlik hedefini koymuştu. Dört maçımızda bu hedefimize ulaştık, iki maç kaldı. Tabii ki savunma oyuncusu olarak gol yemeden kazanmak ilk önceliğimiz, bu bize ekstra sorumluluk yüklemiyor, ekstra motivasyon kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve inşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ozan, Alman ekibi Hoffenheim ile bu sezon ortaya koyduğu iyi performans hakkında ise şöyle konuştu:

"Geçen seneki Ozan’la bu sezonki Ozan arasında çalışma ve düşünce olarak hiçbir fark yok. Tek fark daha düzenli oynadığım, daha tanıdığım bir lige geçtim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi başladık, sonuçlar da gelince kendimi iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder. İki golle sezona başladım. Sezona galibiyetlerle başladık. Takımla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Hoffenheim'da gerçekten bana güvenen, benim iyi futbolcu olduğuma güvenen insanlar var. Almanya Ligi'nin oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdim, inşallah böyle devam eder."