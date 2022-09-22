Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor. Organizasyonda karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.

FIVB tarafından 1952'den itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilki eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı.

Şampiyona, voleybolun yaz olimpiyat oyunlarına alındığı yıl olan 1964'ten beri her dört yılda bir düzenlenmeye başlandı. Şu ana kadar 18 kez gerçekleştirilen organizasyonda, sekiz farklı milli takım birinci olurken, Sovyetler Birliği beş, Japonya ve Küba üç, Çin ve Rusya iki, İtalya, ABD ile Sırbistan ise birer kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Organizasyon en çok Japonya'da düzenlendi

Dünya Şampiyonası, en çok Japonya'da oynandı. Japonlar 1967, 1998, 2006, 2010 ve 2018 olmak üzere beş kez organizasyona ev sahipliği yaptı. Sovyetler Birliği üç, Brezilya ise iki kez organizasyonu düzenleme başarısı gösterdi.

Organizasyonda, Bulgaristan, Çin, Çekoslovakya (Çekya), Fransa, Almanya, İtalya, Meksika ve Peru birer kez ev sahipliğini üstlendi.

Son organizasyonun en değerli oyuncusu Sırp Tijana Boskovic

Organizasyonda 1982'den bu yana şampiyona sonunda en değerli oyuncular da (MVP) seçiliyor.

1982 Dünya Şampiyonası'nda, Çinli Lang Ping, 1982'de yine Çinli Yang Xilan, 1990'da Sovyetler Birliği'nden Irina Parkhomchuk, 1994 ve 1998'de Kübalı Regla Torres, 2002'de İtalyan Elisa Togut, 2006'da Japon Yoshie Takeshita, 2010'da Rus Yekaterina Gamova, 2014'te ABD'li Kimberly Hill ve 2018'de düzenlenen son dünya şampiyonasında Sırp Tijana Boskovic maçın MVP'si seçildi.

Şampiyona tarihinde ilk kez 24 takım grup maçlarını aynı şehirde oynayacak

Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak.

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez 24 takım, grup maçlarını oynamaya aynı şehirde Hollanda'nın Arnhem'de kentinde başlayacak.

Karşılaşmaların ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak.

Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

Çeyrek ve yarı final müsabakaları, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak

İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim'de oynanacak. Çeyrek final ve yarı final aşamasındaki müsabakalar, Hollanda'nın Apeldoorn ve Polonya'nın Gliwice şehirlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselen ülkelerin mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Milli takım B Grubu'nda mücadele edecek

Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile aynı grupta olan milliler, organizasyonun ilk maçında 24 Eylül'de Tayland ile karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya