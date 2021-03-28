Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Letonya maçını yönetecek hakem belli oldu
[Hakem Daniel Stefanski / Fotoğraf: Reuters]
A Milli Futbol Takımı'nın salı günü Letonya ile evinde oynayacağı G Grubu üçüncü maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü Letonya ile karşılaşacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupası
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