Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 02:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Elemelerde günün toplu sonuçları
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gün, 10 maçta tamamlandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, E, G ve H gruplarında takvimin 2. maçları geride kaldı.
Günün toplu sonuçları şu şekilde:
A Grubu
İrlanda Cumhuriyeti 0-1 Lüksemburg
Sırbistan 2-2 Portekiz
E Grubu
Belarus 4-2 Estonya
Çekya 1-1 Belçika
G Grubu
Karadağ 4-1 Cebelitarık
Hollanda 2-0 Letonya
Norveç 0-3 Türkiye
H Grubu
Rusya 2-1 Slovenya
Hırvatistan 1-0 Güney Kıbrıs
Slovakya 2-2 Malta
Etiketler: Dünya Kupası FIFA
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