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Türkiye - Kuzey Makedonya maçı TRT Spor'da13 Eylül 2019 Cuma 11:18 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:22
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Makedonya ile karşılaşacak. 18.30’daki maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanacak maçta milli takımımız ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
‘Filenin Efeleri’ ilk maçında son şampiyon Rusya’ya 3-1 yenilmişti.
Kuzey Makedonya ile oynayacağımız maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor