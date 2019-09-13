Spor
Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması: Fesih süreci başlamıştır13 Eylül 2019 Cuma 10:41 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:07
Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzaladıkları Riva - Florya protokollerinin feshi sürecinin başladığını açıkladı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: riva Galatasaray florya Emlak Konut