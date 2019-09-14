Başakşehir ile Sivasspor yenişemedi14 Eylül 2019 Cumartesi 09:11 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:01
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Lige istediği başlangıcı yapamayan Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, 4. hafta sonunda puanını 4 yaptı.
Konuk takım Demir Grup Sivasspor'un ise puanını 5'e yükseltti.
İlk Yarı
19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
GOL 39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: TRT SPOR, AA