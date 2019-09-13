Spor

Futbolda yeni hafta heyecanı

13 Eylül 2019 Cuma 09:20 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 10:09

Futbolda, Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları oynanacak.