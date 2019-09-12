Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu12 Eylül 2019 Perşembe 21:36 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 21:39
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur heyecanı yaşandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım mücadele etti, 33 ekip adını üst tura yazdırdı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım mücadele etti. Maçlarını kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdırdı.
İkinci turda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle:
10 Eylül Salı:
Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-0
1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0
Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0
11 Eylül Çarşamba:
Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0
Görelespor-Yomraspor: 3-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5
Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2
Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3
1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4
Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2
Tokatspor-Erbaaspor: 0-2
Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1
Kozanspor-Payasspor: 0-3
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0
Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2
Manisaspor-Turgutluspor: 1-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)
Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2
12 Eylül Perşembe
Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor: 3-1
Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor: 0-1
Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)
NOT: Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.
Kaynak: TRT SPOR, AA