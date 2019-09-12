Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım mücadele etti. Maçlarını kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdırdı.

İkinci turda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle:

10 Eylül Salı:

Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4

Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-0

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0

Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1

İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0

11 Eylül Çarşamba:

Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0

Görelespor-Yomraspor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5

Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2

Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2

Tokatspor-Erbaaspor: 0-2

Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1

Kozanspor-Payasspor: 0-3

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2

Manisaspor-Turgutluspor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)

Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

12 Eylül Perşembe

Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor: 3-1

Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor: 0-1

Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)

NOT: Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

Kaynak: TRT SPOR, AA