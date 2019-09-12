Spor
Fatih Terim'in cezasına indirim12 Eylül 2019 Perşembe 17:48 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 17:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilmişti.
Tecrübeli teknik adam ayrıca 19 bin lira da para cezası almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.
Kaynak: TRT Haber