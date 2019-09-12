Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilmişti.

Tecrübeli teknik adam ayrıca 19 bin lira da para cezası almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

Kaynak: TRT Haber