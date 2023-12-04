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Spor
AA 04.12.2023 15:30

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yapılacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

5 Aralık Salı:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz

6 Aralık Çarşamba:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

7 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol

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