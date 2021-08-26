Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak G Grubu karşılaşmasının bilet fiyatları 15, 35 ve 100 lira olarak belirlendi.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulan biletler "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak.