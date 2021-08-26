Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak G Grubu karşılaşmasının bilet fiyatları 15, 35 ve 100 lira olarak belirlendi.
Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulan biletler "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.
Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Milli motosikletçiler İngiltere ve İtalya'da yarışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz