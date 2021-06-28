A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup eleme maçında stadyum değişikliği yapıldı.

"Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak."

A Millî Takımımız, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park’ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45’te başlayacak. pic.twitter.com/jGZigt1g4u — TFF (@TFF_Org) June 28, 2021

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan milli takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.