Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Karadağ maçı Vodafone Park'ta
A Milli Futbol Takımının Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup eleme maçında stadyum değişikliği yapıldı.
"Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak."
A Millî Takımımız, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park’ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45’te başlayacak. pic.twitter.com/jGZigt1g4u— TFF (@TFF_Org) June 28, 2021
Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan milli takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.
Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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