Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, altyapıda 130 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu, 2022 yılını 30 bin aktif sporcuyla kapattıklarını ve bundan dolayı alt yaş gruplarındaki organizasyonlara yüksek katılım sağlandığını söyledi.

Geçen yılın judo adına başarılarla geçtiğini anlatan Huysuz, ümitler, gençler ve büyüklerde önemli madalyalar kazandıklarını anımsattı.

Huysuz, genç ve ümit kategorilerindeki sporcuların Avrupa ve dünyada madalyalar aldıklarına değindi.

"Büyüklerde takımımız güzel neticelerle yılı tamamladı. Bu yıl zor bir süreç var. Gençlerimizin Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Ümitlerimiz Avrupa, dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) katılacak. Büyüklerimizin mayısta Dünya Şampiyonası var, akabinde Avrupa ve olimpiyatlar. Kota müsabakaları devam ediyor. Yoğun bir yıl geçireceğiz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bazı organizasyonları yapamadıklarını aktaran Huysuz, normal şartlarda bu dönemde yurt dışı faaliyetleri için hazırlıkların başlaması gerektiğine işaret etti.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz]

"Yapılan bütün takım müsabakalarında madalya kazandık"

Huysuz, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandıracağına inandığını dile getirdi.

"Ülke olarak birlik beraberlik içinde bu başarıları tekrar yakalayacağız. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazanmıştık. Bu yıl belki 10 madalya... Geçen yıl tarih yazmıştık. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazanmıştık. Takımlarda 2. olduk, Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandık. Bunları 2024 Paris Olimpiyatları'na yansıtmak için çalışıyoruz."

Huysuz, şu anda olimpiyata kota alan 10 sporcu bulunduğunu bildirdi.

"Süreç devam ediyor. Biz 10 sporcuyla inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, takım olarak da yarışacağız. Millet olarak birlikteliğimiz nasılsa, takım müsabakalarında da 3 kadın, 3 erkek mindere çıkıyor ve yarışıyorlar. Orada o birlikteliği yaşıyoruz. Yapılan bütün takım müsabakalarında madalya kazandık. Çocuklarımızın 2024'te hem olimpiyatlarda hem dünyada güzel neticeler alacağını düşünüyoruz."

Depremden etkilenen ve farklı illere taşınmak isteyen sporculara yardımcı olduklarını ifade eden Huysuz, Kocaeli'de yapılan organizasyona bölgeden katılanların masraflarını da federasyon olarak karşıladıklarını aktardı.

Başkan Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ın eşi, gelini ve torunuyla depremde hayatını kaybettiğini, yine enkazdan yaralı kurtarılan sporcuları da bulunduğunu sözlerine ekledi.