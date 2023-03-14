Ankara'da 14 Mart 1923'te kurulan Gençlerbirliği, Türkiye'nin 100 yıllık kulüpleri arasındaki yerini aldı.

Başkent temsilcisinin başkanı Niyazi Akdaş, kırmızı-siyahlı ekibin kuruluş hikayesi, hedefleri, altyapısı ve efsane başkanı İlhan Cavcav'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin kuruluş hikayesini anlatan Akdaş, 1923 yılının ilk aylarında Ankara Sultanisi'nin (Atatürk Lisesi) müdürü Kemal Bey'in bir futbol takımının oluşturulması için beden eğitimi öğretmenini görevlendirdiğini anlattı.

"Hatta, Hababam Sınıfı filmindeki beden eğitimi öğretmeninin ismi de Ekrem hocadan geliyor. Ekrem hoca bir futbol takımı kuruyor. Fakat takıma giremeyen küskünler ayrıca bir takım kurmak istiyor. Bir velinin sponsorluğunda takım kuruyorlar. Okul müdürü 'Aynı okuldan iki takım çıkmaz, siz maç yapın da görelim.' diyor. Maç yapıyorlar, çocukların takımı, beden eğitimi hocasının takımını farklı bir şekilde yeniyor. Onun üzerine okul müdürü, 'Bir okuldan iki takım çıkmaz, siz bunu birleştirin.' diyor. Gençlerbirliği oradan geliyor."

Akdaş, Gençlerbirliği'nin kırmızı-siyah renklerinin nasıl belirlendiğiyle ilgili konuştu.

"O zaman Ankara'nın etrafı gelincik tarlalarıyla doluymuş. Bir söylentiye göre bu gelincik tarlalarının renginden kırmızı-siyah doğuyor. Diğer bir söylentiye göre de o zaman Ankara halinin yanındaki Karaoğlanoğlu Çarşısı'nda ancak kırmızı-siyah kumaş bulabiliyorlar. Formanın rengi de oradan geliyor."

Akdaş, Başkent temsilcisinin kurucularına, bugüne kadar kulübe maddi manevi destek veren, emeklerini esirgemeyen başkan, yönetici, çalışan, futbolcu ve taraftarlara şükranlarını sundu.

"Aramızdan ayrılıp da ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyorum. Kulübümüz, 100 yıl içinde bazı zorluklar geçirdi, bazı iyi günleri de oldu. 1941 ve 1946'daki şampiyonluklarımız, en iftihar ettiğimiz iyi olaylar."

"Gençlerbirliği dimdik ayakta durdu"

Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin uzun yıllar Süper Lig'de mücadele ettiğine, iki kez Türkiye Kupası'nı kazandığına dikkat çekti.

"Türk futbol tarihinde koca koca şehirler takımlar kurdu, belediyelerinden ve kurumlardan destek aldılar. Liglerde oynadılar ama maalesef sonra çekildiler. Başka isimlerle tekrar kurdular ama bu arada Gençlerbirliği dimdik ayakta durdu ve şanlı tarihini sürdürdü. Gençlerbirliği, bütün Türk futbolunun saygı duyduğu bir takım. Üç büyükler dahil diğer takımların çoğu taraftarlarının bile ikinci takımları Gençlerbirliği olmuştur. Gençlerbirliği, Türk futbolunda bir tarihtir. Bu 100 yıl içinde hiçbir kuruluştan ve kurumdan destek almadık ve kendi yağımızda kavrulmaya çalıştık ama son yıl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katkıları inkar edilemez boyutta."

Akdaş, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine değindi.

"Bu önemli günümüzü farklı bir şekilde kutlayacaktık. Hatta büyük bir otelde yerimizi ayırtmıştık ama depremden dolayı Türkiye'miz büyük bir acıyla sarsıldı. Böyle bir günde eğlenceli toplantı yapmayı uygun görmedik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara, depremin travmasından kurtulamayanlara şifa diliyorum."

"Altyapıya özellikle önem veriyoruz"

Spor Toto 1. Lig'de yer alan ve bu sezon kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibinin başkanı, "Gençlerbirliği'nin yeri burası olmamalı. Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynaması gereken bir takım. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu sağlamaya çalışacağız. Süper Lig'e çıkması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kırmızı-kara koca çınara gönül verenlerin 100. yılını kutluyorum, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Akdaş, Gençlerbirliği'nin sezon sonu olması muhtemel durumuyla ilgilli de değerlendirmeler yaptı

"Ben ligde kalacağına eminim. İlk yarı maalesef transfer yasağımız olduğundan iyi puan toplayamadık. Genç arkadaşlarımızla sahaya çıktık. Sahaya çıkarken bile heyecandan ayakları titriyordu. O nedenle başarılı olamadık. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Kurulan takım, birbirine daha da alıştığı zaman çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Biz herhalde ligi ilk 10 veya 12'de bitiririz."

Akdaş, Gençlerbirliği'nin altyapı misyonunu her zaman sürdüreceğinin altını çizdi.

"Altyapıya özellikle önem veriyoruz. Şu an altyapı takımlarımız çok iyi durumda. Altyapıyı tekrardan yapılandırdık. Önümüzdeki yıllarda bunun meyvesini yiyeceğimize gönülden inanıyorum."

"İlhan Cavcav futbolun duayeniydi"

Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünde birlikte de çalıştıkları, kırmızı-siyahlı ekibin merhum efsane başkanı İlhan Cavcav'la ilgili de konuştu.

"İlhan Bey benim 40 yıllık arkadaşımdı. Ankara Sanayi Odası Meclisinde yıllarca beraber çalıştık. Çok sevdiğim bir kişilikti, futbolun duayeniydi, Türk futbolunun renkli bir simasıydı. Onu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ölmeden bir gün önce 'Sen bırak, oğlum geçsin' dedi. Ben ayrıldım, oğlu benim yerime geçti. Ertesi sabah da zaten öldü. Nur içinde yatsın ama sevgili oğlu kendisi kadar başarılı olamadı. Büyük bir borçla kulübü devraldım. Altından kalkmaya çalışıyorum. Allah yardım ederse Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere taşıma gayreti içinde olacağım, taşıyamazsam da zaten bırakırım. Benim için Gençlerbirliği bir sevda. Gençlerbirliği benim gerçekten sevdiğim bir takım. Eskiden Galatasaraylıydım ama yıllardır 'Gençlerbirlikliyim. Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarında hep Gençlerbirliği'ni tutuyorum."