Bir dönem futbola damga vurmuş isimler, Moskova'da bir araya geliyor. Eski futbolcular, Rusya'da düzenlenen "Efsaneler Kupası"nda bu yıl da kozlarını paylaşacak.

Turnuva, "Geçmişin kahramanları, bugünün efsaneleri” sloganıyla 2009 yılından beri düzenlenmeye devam ediyor.

Türkiye turnuvaya bu yıl ilk kez katılacak.

Efsaneler takımımızda Tuncay Şanlı, Emre Aşık, Ahmet Dursun, Tayfur Havutçu, Yıldıray Baştürk, Semih Şentürk, Hasan Kabze, Aurelio, Ali Güneş, Hamit Altıntop ve Deniz Barış gibi isimler yer alıyor.

Turnuvada Türkiye ile birlikte Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda ve Yıldızlar Takımı mücadele edecek.

Ay yıldızlı ekibimiz ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

Efsaneler Kupası'na 20-24 Şubat tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova ev sahipliği yapacak.