Haber Giriş: Kaynak: AA
Chelsea Ziyech'i transfer etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.
Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.
Etiketler: İngiltere Premier Lig chelsea Hakim ZiyechSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:47
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