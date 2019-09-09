Türkiye ile Moldova 11. kez karşı karşıya gelecek09 Eylül 2019 Pazartesi 11:20 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.
İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.
Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.
Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.
Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.
Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.
Türkiye-Moldova rekabeti
Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç(Türkiye-Moldova)
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|4-0
|27.03.2017
|Eskişehir
|Özel
|3-1
|13.10.2007
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|11.10.2006
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|2-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|08.09.1999
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|27.03.1999
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|14.08.1996
|İstanbul
|Özel
|2-0
Kaynak: AA