İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

Kişinev'de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.

Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.

Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.

Türkiye-Moldova rekabeti

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç(Türkiye-Moldova) 25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0 27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1 13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 20.08.2003 Ankara Özel 2-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0 08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 14.08.1996 İstanbul Özel 2-0

Kaynak: AA