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Spor
AA 31.01.2024 16:50

Türkiye ile İspanya triatlonda işbirliği yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ile İspanya Triatlon Federasyonu, "Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz" projesi kapsamında işbirliği yapacak.

Türkiye ile İspanya triatlonda işbirliği yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Başkanlığı Erasmus Programı tarafından kabul edilen "Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz" uluslararası spor projesinin ön hazırlık toplantısı için, federasyonun eğitimden sorumlu yöneticisi Doç. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu'nun İspanya'nın başkenti Madrid'e gittiği belirtildi.

Çeşitli temaslarda bulunan Çavuşoğlu'nun İspanya Triatlon Federasyonu Başkanı Jose Hidalgo'yla da bir araya geldiği ifade edildi.

İki federasyon arasında söz konusu proje için işbirliği yapılacağı kaydedildi. İşbirliği kapsamında da Türkiye'den dörder antrenör ve akademisyenin, İspanya'da triatlon branşına yönelik altyapı çalışmalarını inceleyeceği bildirildi.

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