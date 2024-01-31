Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.01.2024 16:35

Atletico Madrid Gabriel Paulista'yı transfer etti

İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiraladıktan sonra yerine Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista'yı transfer etti.

Atletico Madrid Gabriel Paulista'yı transfer etti

Son 7 sezondur formasını giydiği Valencia ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki defans oyuncusu Paulista, sezon sonuna kadar Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.

"İnanılmaz bir his"

2024-2017 yıllarında Arsenal forması da giyen Paulista, Atletico Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu kadar büyük bir formayı giymek inanılmaz bir his." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de bu sezon tüm turnuvalarda sadece 9 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmişti.

ETİKETLER
Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Bakan Şimşek: Makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biriyiz
16:38
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon
16:31
NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi
16:21
Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
16:20
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
16:15
Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
FOTO FOKUS
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ