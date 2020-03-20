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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Bahçıvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.
"Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum."
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