Türkiye - Ermenistan karşılaşması TRT 1'de

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

Ermenistan'a karşı 3'te 3 yaptık

A Millî Takımımız, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

A Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.

Tarihimizdeki 617. müsabaka

A Milli Takım, tarihindeki 617. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel toplam 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

A Millî Takım, 263'ü deplasmanda, 270'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 839 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden millîler, 616 karşılaşmanın 533'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli Takım 9 puanla lider

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Muhtemel 11

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Onur (Cenk), Salih Özcan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Bertuğ (Barış Alper)

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)