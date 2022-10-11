Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da hayatını kaybeden Adalet Gözgeç'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Erzurum Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta başkanımız Eyüp Gözgeç olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.