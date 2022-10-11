Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in annesi vefat etti
[Fotograf: AA]
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in annesi Adalet Gözgeç hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da hayatını kaybeden Adalet Gözgeç'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Erzurum Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta başkanımız Eyüp Gözgeç olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Son Haberler
- 11:59
- 11:59
- 11:57
- 11:59
- 11:52
Sıradaki Haber
Kapadokya Ultra-Trail 75 ülkeden koşucuyu Kapadokya’da buluşturacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz