Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı

Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu - Türkiye, "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı