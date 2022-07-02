Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı. 72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini koruyan Türkiye, "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.
Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı
Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu - Türkiye, "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı
Etiketler: Cezayir Milli Sporcular Atletizm
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