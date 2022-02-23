Türkiye, 2023 FIFA eleme maçında Sırbistan'a yenildi
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Damnjanovic'in yaptığı ortada Filipovic'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
12. dakika hızlı gelişen Sırbistan atağında Frajtovic'in attığı pasa hareketlenen Damnjanovic, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
37. dakikada sağ kanattan Cankovic'in kullandığı köşe atışında ön taraftaki Damjanovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.
41. dakika hızlı gelişen Türkiye atağında Birgül Sadıkoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Yağmur Uraz'ın ceza sahasına girdikten sonra Damjanovic'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
56. dakikada Ilic'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından hakem Deborah Anex penaltı noktasını gösterdi. Atışı 57. dakikada kullanan Ebru Topçu aradaki farkı 2'ye indirdi: 2-3.
65. dakikada Filipovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cankovic'in şutunda top filelerle buluştu: 2-4.
72. dakikada Sırbistan farkı tekrar 3'e çıkardı. Damnjanovic'in pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak buluşan Filipovic, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-5.
Müsabakayı Sırbistan 5-2 galip tamamladı.
Türkiye gruptaki 6. maçında 3 yenilgisini alırken, 7 puanda kaldı.
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