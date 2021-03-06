Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray ile Enerjisa bir enerji projesine imza atacak.

"Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor."

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacak.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar katılacak.