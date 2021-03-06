Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Sivas'ta, kentin en büyük gölü olan ve 'kuş cenneti' olarak da bilinen Tödürge Gölü'nde 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.

Dalış etkinliğine Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı.

İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen milli sporcu Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Daha sonra dalış yapan Erken, bazı bölümleri kısmen buzla kaplı gölde, Zara'nın yöresel oyuncak bebekleri ile su altında poz verdi.

"Türk kadınının gücünü göstermek istedik"

Birgül Erken, 8 Mart'ın tüm dünya kadınları için anlamlı gün olduğunu belirterek, "Aslında buz altı rekoru denemek ve bu rekoru Türklerin elinden alamayacakları kadar ileri metreye taşımak istedik ama ne yazık ki hava şartları izin vermedi. Göldeki donmuş buz yeteri kalınlıkta değildi. Yine de Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Su hala soğuk ve buzların erimesi de bizi biraz zora soktu. Niyet rekor kırmaktı. Dilerim seneye daha erken, buzun kalınlığının uygun olduğu vakitte geleceğiz ve Guinness rekorunu tüm dünyaya duyuracağız. Türk kadınının gücünü göstermek istedik çünkü fırsat verildiği zaman Türk kadını çok başarılı işlere imza atıyor. Bir milli sporcu ve dalışçı olarak daha güzel başarılar için sahadayım. Bu dalışı her türlü zorluğa göğüs geren kadınlarımıza ithaf ediyorum. Kadınlardan içlerindeki o dirayetli gücü ortaya çıkarmalarını istiyorum. Toplum hayatında ailede başlayan, kadınlara verilen bu değer geçmişten bugüne gelmiştir. Toplumun güçlenmesi, huzurlu bir toplum yapısının temeli için önemli. Kadını bir gün değil her gün hatırlamalıyız" dedi.