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Spor
AA 01.05.2023 14:16

Türk Telekom Avrupa'da şampiyonluğa "agresif" olarak ulaşmayı hedefliyor

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile oynayacakları maça ilişkin, "Rakibimizin güçlü yönleriyle ilgili yaptığımız hazırlıkları doğru uygulayabilmeyi istiyoruz. Hücumda da sahayı doğru paylaşarak agresif olup, beraber oynayabilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türk Telekom Avrupa'da şampiyonluğa "agresif" olarak ulaşmayı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Türk Telekom Başantrenör Erdem Can, organizasyonun finalinde karşılaşacakları Gran Canaria müsabakasıyla ilgili konuştu.

Can, normal sezonda Gran Canaria ile B Grubu'nda yer aldıklarını anımsattı.

"Kaybettiğimiz iki maçtan gerekli dersleri çıkararak hazırlanmaya çalışıyoruz. Sonuçta final maçı kendi başına ayrı bir konsantrasyon nedenidir. Oyuncularımız çok konsantre. İyi bir noktaya getirdik ama sonunu iyi bitirmek istiyoruz."

Can, Kanarya Adaları'na çok zor ve uzun bir yolculuk sonunda gidileceğini vurguladı.

"İyi koşullar altında olmadan gideceğiz. Orada büyük bir seyirci avantajı olacak. Maç planımızı doğru uygulayarak, 40 dakika sonunda istediğimizi almak istiyoruz. Final maçı için konsantreyiz."

Fotoğraf: AA

"Hepimiz elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Erdem Can, maçta iyi savunma yapmalarını gerektiğini belirtti.

"Rakibimizin güçlü yönleriyle ilgili yaptığımız hazırlıkları doğru uygulayabilmeyi istiyoruz. Hücumda da sahayı doğru paylaşıp, agresif olup beraber oynayabilmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımız çok konsantre ve inanmış durumda. Ancak bu bir final maçı. Final maçları hiçbir zaman kolay değildir. Şunu biliyoruz ki hepimiz elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşayacak.

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