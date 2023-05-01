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Spor
AA 01.05.2023 14:11

Halkbank Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk peşinde

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak Halkbank'ın milli smaçörü Yiğit Gülmezoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olarak tarihe geçmek istediklerini belirtti.

Halkbank Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk peşinde
[Fotograf: AA]

Ligde iki Ankara takımının mücadele edeceği play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Normal sezonu lider bitiren Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit Gülmezoğlu, sezon boyu sergiledikleri performansı lig şampiyonluğuyla taçlandırmak istediklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA

voleybolcu, bu yıl elde edilecek şampiyonluğun farklı bir anlamı olduğuna işaret etti

"Bilindiği gibi, Yüce Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılı. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atacağız. Bunun anlamı, önemi büyük. Biz de ülkemizdeki her takım gibi, tarihe '100. yılın şampiyonu' olarak geçmek istiyoruz. Bu gururu yaşamak, kulübümüze yaşatmak için sahada başka bir ruhla yer alacağız. Tüm takım, bu yılın şampiyon olmanın ne manaya geldiğini biliyor. Centilmence, 100. yıl ruhuna yakışır bir mücadele ile mutlu sona ulaşmak istiyoruz."

Milli smaçör, Avrupa finali kalitesinde geçeceğine inandığı maçlarda taraftarları yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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