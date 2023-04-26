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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
26.04.2023 21:05
, 26.04.2023 21:07
SON GÜNCELLEME
26.04.2023 21:07
Türk Telekom Avrupa Kupası'nda finale yükseldi
Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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