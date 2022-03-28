Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden Emre Hasbay-Kutay Ertuğrul ile Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ekipleri, şampiyonanın ikinci ayağı olan Azorlar Rallisi'nde Renault Clio Rally5 ve Renault Clio Rally4 ile mücadele etti.

Portekiz'in Azorlar adasında iki gün süren ve 14 etaptan oluşan yarışı, Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ekibi 3.03.47.5'lik zamanıyla 30'uncu, Emre Hasbay-Kutay Ertuğrul ekibi ise 3.33.08.3'lük süresiyle 33'üncü sırada tamamladı.