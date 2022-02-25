Mete Gazoz, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile birlikte Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederken, burada açıklamalarda bulundu.

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nın milli sporcular adına güzel geçtiğini belirtti.

"Takım olarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve güzel sonuçlar aldık. Sezonun büyük turnuvalarından bir tanesiydi ve çok başarılı geçti. İnşallah bu performansın üzerine koyarak devam edeceğiz. Ben yeni jenerasyona sadece rol model oluyorum. Bu işin mimarları Türkiye Okçuluk Federasyonu ile teknik ekibimizdi. Her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor."

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktardı.

"Şimdi de aynı şekilde Antalya'daki uluslararası turnuva için hazırlıklarımız devam edecek. Çünkü sezonun ilk açık hava turnuvası olacak. Antalya'da alacağımız sonuçlar sezonun diğer turnuvalarını da etkileyecek."

[Fotoğraf: AA]

Üzerinde olimpiyat halkaları bulunan yüzüğüyle ilgili soruyu Mete Gazoz, "Bu sembolü sevdiğim için kendim yaptırdım. Başka hiçbir anlamı yok. Yüzük gümüş, halkalar da altın." şeklide yanıtladı.

Yusuf Göktuğ Ergin: Dünya Kupası'nın ilk ayağı Antalya'da olacak

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası yeni yılın ilk önemli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'nı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Ergin, olimpiyatlar sonrası çalışmalarına genç bir ekiple başladıklarını aktardı.

"Türk okçuluğunun geleceğine katkı sağlamak üzere yeni gençlerle başlamıştık. Bu gençlerle birlikte katıldığımız ilk uluslararası yarışma bizim için önemliydi. Sporcularımızın orada göstereceği performansı ve davranışlarını yakından takip etme imkanı bulduk. Hem takım olarak 5 madalya hem bireyselde farklı kategorilerde 5 madalya kazandık. Genç kardeşlerimizin uluslararası serüvenini madalya ile başlatmış olması bizim için tabii ki mutluluk verici."

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan ve olamayan sporcularla ilgili notlar çıkarıp, çalışılması gereken noktaları belirlediklerini vurgulayan Ergin, "Şimdi bu derslerimize çalışıp, açık hava sezonu için takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ergin, nisan ayının okçulukta açık hava sezonunun başlangıcı olacağını aktardı.

"Açık hava sezonunun ilk yarışmasını, dünya sıralamasına puan veren bir yarışmayı Antalya'da yapacağız. Hemen arkasından bir hafta sonrasında 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağı Antalya'da olacak. Tabii ki Dünya Kupası'nın özellikle 50 ülkenin katılımını beklediğimiz Antalya ayağı bizim için olimpiyatlardan sonra katıldığımız en büyük yarışma olacak."

Ergin, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi herkesin Dünya Kupası'nı başlangıç kabul edeceğini belirtti.

"Biz de bu yarışmaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Olimpik milli takımımızla Ekim ayından itibaren hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Aradaki Salon Avrupa Şampiyonası'nı tamamen bir geçiş yarışması olarak gördük. Yepyeni bir kadroyla, olimpik takımımız haricinde bir kadroyla, sadece birkaç takviyeyle katıldığımız bir yarışmaydı."

Ergin, Avrupa Şampiyonası'nda klasik büyük erkeklerde hedeflerine ulaşamadıklarını da vurguladı.

Abdullah Topaloğlu: Hedefimiz, genç sporcularımızı daha yukarı taşımak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nı çok ciddi bir başarıyla tamamladıklarını belirtti.

"Toplam 10 madalyamız var. Ancak madalyadan daha önemlisi, burada yeni genç sporcularımız kendisini gösterdi. Sonraki hedefimiz, genç sporcularımızı daha yukarılara taşımak."

[Fotoğraf: AA]

Topaloğlu, altyapıdan bir çok sporcunun yetiştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bu genç sporcuları en iyi şekilde yönlendirerek Türk okçuluğuna yeni isimler kazandıracağız, bundan eminiz. Başarı yüksek. Performans açısından 10 tane madalya, bir Avrupa Şampiyonası için çok başarılı bir sonuç."

Topaloğlu, açık hava sezonuna dünya okçuluğuyla beraber Antalya'daki uluslararası yarışmayla başlayacaklarını dile getirdi.

"Dünya Kupası yarışmasına katılım gerçekten çok yüksek. Tüm dünyada olimpik hazırlıkların burada yapıldığını görüyoruz. Antalya'da tüm ülkelerle ciddi bir mücadele içinde olacağız. Dünya ülkeleri ve bizler durumumuzu orada göreceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da ona göre yönlendireceğiz."