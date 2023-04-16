Türk basketbolunda tarihi maç

Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya geliyor.

İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Birinci çeyrek sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 29-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Fenerbahçe Alagöz Holding, organizasyonun yarı finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek finale yükselirken, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de diğer finalist oldu.

İki Türk takımı, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelecek. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmıştı.

Beretta Famila Schio üçüncü oldu

Organizasyonun üçüncülük maçında, Beretta Famila Schio ile VVZ USK Prag karşılaştı.

Kralovka Arena'da oynan müsabakanın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Beretta Famila Schio, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 48-42'lik skorla geçen İtalya ekibi , maçı 59-56 kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Beretta Famila Schio'nun oyuncularına madalyaları verildi.