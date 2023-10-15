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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
15.10.2023 14:35
, 15.10.2023 14:39
SON GÜNCELLEME
15.10.2023 14:39
Tur 2023'te şampiyon Alexey Lutsenko oldu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.
Ayrıntılar geliyor...
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