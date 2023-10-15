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Spor
AA 15.10.2023 14:35

Tur 2023'te şampiyon Alexey Lutsenko oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.

Tur 2023'te şampiyon Alexey Lutsenko oldu

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