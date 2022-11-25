Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ile Avustralya ikinci maçlarında karşılaşacak
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta 26 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.
İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
Etiketler: Katar Dünya Kupası Tunus Avustralya
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